Активисты и жители Нового Уренгоя отправили 12 тонн помощи участниками спецоперации

Замдиректора по спортивно-массовой работе новоуренгойской спортшколы «Контакт» Лариса Шейкина сообщила, что сбор был организован совместно со всеми спортивными учреждениями. На протяжении двух недель каждая собирала гумпомощь на базе своих пунктов.