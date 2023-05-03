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Активисты и жители Нового Уренгоя отправили 12 тонн помощи участниками спецоперации

Общество
Активисты и жители Нового Уренгоя отправили 12 тонн помощи участниками спецоперации

Двенадцать тонн помощи отправили участникам СВО жители Нового Уренгоя. Об этом сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на волонтерский центр «Единой России».

Фура с помощью выехала третьего мая. В конвой погрузили все самое необходимое в зоне спецоперации: продукты, лекарства, средства личной гигиены, одежду и спецтехнику. Собирать посылку помогали сотрудники управления по физической культуре и спорту.

Замдиректора по спортивно-массовой работе новоуренгойской спортшколы «Контакт» Лариса Шейкина сообщила, что сбор был организован совместно со всеми спортивными учреждениями. На протяжении двух недель каждая собирала гумпомощь на базе своих пунктов.

Жители Ямала в ходе специальной военной операции отправили на фронт более 150 тонн гуманитарной помощи. Груз получают не только российские бойцы, но и мирные жители новых регионов РФ.

Ранее российские волонтеры доставили медикаменты бойцам на передовую. Об этом сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области.
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