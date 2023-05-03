Депутат Анатолий Вассерман призвал дать ассиметричный ответ на попытку атаки на Кремль беспилотниками

Минувшей ночью киевский режим осуществил попытку нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации Владимира Путина.
Кто в действительности мог принять решение об осуществлении данного теракта? Почему эта акция была проведена именно сейчас? Как России следует отреагировать на попытку атаки на кремлевскую резиденцию президента РФ? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
— На ваш взгляд, как ВС РФ необходимо отреагировать на данную атаку со стороны киевского режима?
— Насколько я могу судить, перед нашими военными и спецслужбами стоит тяжелая проблема. С одной стороны, нужно ответить, а с другой стороны, совершенно непонятно, как именно отвечать. Ну не убивать же Владимира Зеленского с Джо Байденом: ни тот, ни другой ничего не решают, и в принципе не могут решать. Значит, скорее всего, нам придется отвечать ассиметрично, как любит говорить наше политическое руководство. Это значит, дождаться нападения со стороны террористической организации «Украина», отбить его и, в идеале, на плечах отступающего противника добраться наконец и до Киева, и до Львова, и до многих других интересных мест. Если же прямо сейчас начать дергаться под лозунгом: «Не знаешь, что делать — делай что-нибудь», последствия будут не в нашу пользу.
— Вы сказали, что Джо Байден и Владимир Зеленский не могут принимать решений о подобных акциях? Тогда кто же может?
— За Зеленского все решает Америка, а в самих США, насколько я могу судить, решения подобного уровня принимаются так называемым глубинным государством, то есть непубличными чиновничьими структурами. Насколько сильно глубинное государство можно судить хотя бы по тому, что оно сделало с Дональдом Трампом на президентских выборах. Дело даже не в том, что его завалили миллионами фальшивых бюллетеней. Кстати, сделали это демонстративно. Когда активисты демократической партии перед началом подсчета голосов выгоняют с избирательного участка активистов республиканской партии, да еще занавешивают окна изнутри, это явная открытая подготовка фальсификации результатов голосования.
Дело еще и в том, что львиную долю распоряжений Трампа, на мой взгляд вполне оправданных и полезных для его страны, саботировали, причем, по сути, демонстративно. Так вот, я не берусь сказать, кто конкретно принимал решение об ударе по Кремлю, но ясно, что этим занимался не один человек. Убить кого-то конкретно, конечно, можно, но мы этим ничего не изменим. Нужен именно системный ответ. В данном случае — дальнейшее продвижение по части ликвидации террористической организации «Украина».
— На ваш взгляд, почему этот теракт был осуществлен именно сейчас? Может ли это быть началом анонсированного Киевом контрнаступления? Возможно, дело может быть в приближении 9 Мая?
— Думаю, повлияло и то, и другое. В любом наступлении, в том числе и контрнаступлении, первые несколько дней гарантированно успешны. Это потому, что наступающая сторона может сконцентрировать на выбранном ею направлении заведомо превосходящие силы и несколько дней, пока обороняющаяся сторона не перекинет соответствующие ресурсы, движение продолжится. Кстати, должен заранее предупредить, в эти несколько дней, пока наступление [украинских боевиков] будет вроде бы успешным, нам обязательно устроят массовую истерику на тему: «Шеф, все пропало! Гипс снимают! Клиент уезжает!» Это будет сделано в расчете на то, что мы перепугаемся и пойдем на какие-нибудь серьезные переговоры с Западом.
Как бы то ни было, чтобы получить, хотя бы эти несколько дней, Киеву жизненно важно, чтобы немногие оставшиеся у него самолеты смогли работать, а для этого нужно в том числе оттянуть систему воздушной обороны с линии фронта. Не думаю, что это им всерьез поможет, но они обязательно попробуют. С учетом всех этих обстоятельств, этот теракт можно и нужно рассматривать как часть подготовки к контрнаступлению Киева. Впрочем, тут сработали и другие факторы, включая и желание максимально оскорбить нас перед 9 Мая и показать зарубежным спонсорам, что у террористов есть еще порох в пороховницах. Думаю, есть и много других факторов.