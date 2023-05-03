Депутат Анатолий Вассерман призвал дать ассиметричный ответ на попытку атаки на Кремль беспилотниками

— Насколько я могу судить, перед нашими военными и спецслужбами стоит тяжелая проблема. С одной стороны, нужно ответить, а с другой стороны, совершенно непонятно, как именно отвечать. Ну не убивать же Владимира Зеленского с Джо Байденом: ни тот, ни другой ничего не решают, и в принципе не могут решать. Значит, скорее всего, нам придется отвечать ассиметрично, как любит говорить наше политическое руководство. Это значит, дождаться нападения со стороны террористической организации «Украина», отбить его и, в идеале, на плечах отступающего противника добраться наконец и до Киева, и до Львова, и до многих других интересных мест. Если же прямо сейчас начать дергаться под лозунгом: «Не знаешь, что делать — делай что-нибудь», последствия будут не в нашу пользу.