Пригожин подтвердил, что в Ярославле работают промоутеры ЧВК «Вагнер»

Ранее бизнесмен не оставил без внимания опрос общественного мнения о том, кто из известных российских персоналий достоин стать «лицом СВО». Лидером по числу голосов был Пригожин, но от неофициального звания он отказался и назвал настоящим лицом спецоперации бойцов ЧВК «Вагнер».