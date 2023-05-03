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Пригожин подтвердил, что в Ярославле работают промоутеры ЧВК «Вагнер»

Общество
Пригожин подтвердил, что в Ярославле работают промоутеры ЧВК «Вагнер»

Промоутера с листовками, рекламирующими ЧВК «Вагнер», заметили в Ярославле. Основатель «оркестра» и бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил активный набор новых бойцов в городе.

Накануне на Волжской набережной появилась девушка в одежде с логотипом ЧВК «Вагнер», которая раздавала прохожим листовки. Фотографии с ней быстро появились в местных пабликах в соцсетях. Новостной портал 76.RU адресовал предпринимателю соответствующий запрос.

Пригожин подтвердил, что в Ярославле работают промоутеры ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил, что в Ярославле действительно активно идет набор желающих вступить в ряды «музыкантов».

«За последнее время из Ярославля к нам прибыло около 100 человек, и в настоящий момент 130 готовы отправиться в учебный центр ЧВК "Вагнер". Так что спасибо ярославцам, они активно идут в ЧВК "Вагнер"», — сообщил он.

Ранее бизнесмен не оставил без внимания опрос общественного мнения о том, кто из известных российских персоналий достоин стать «лицом СВО». Лидером по числу голосов был Пригожин, но от неофициального звания он отказался и назвал настоящим лицом спецоперации бойцов ЧВК «Вагнер».
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