30 тысяч человек побывали на Фестивале ледоколов: команда ЯRUS рассказала, как это было

В Петербурге завершилась серия мероприятий, знаменующих начало летнего туристского сезона: три знаменитых ледокола порадовали жителей Северной столицы. В официальном аккаунте «Фестиваль Ледоколов» российской соцсети ЯRUS представители грандиозного события публикуют подробности. О том, как прошло открытие туристического сезона, читайте в этой статье.
Три знаменитых ледокола «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин» были пришвартованы вдоль набережной Лейтенанта Шмидта с 29 апреля по 1 мая. Гости могли подняться на борт и принять участие в тематической программе на берегу, посвященной истории российского флота.
В общей сложности за три дня проведения фестиваля была собрана аудитория около 30 тысяч человек. Наибольшей популярностью пользовался ледокол «Владивосток», прибывший в Петербург впервые. Попасть на корабли можно было бесплатно – по электронной записи или в порядке живой очереди. Самыми посещаемыми экспозициями стали «Парк Арктика» и «Подвиг челюскинцев». Юных посетителей больше всего увлек мастер-класс по изготовлению и раскраске корабликов.
Яркими акцентами фестиваля стали парусная регата и Вальс буксиров в акватории Невы. Благодаря высочайшему профессионализму и мастерству капитанов под музыку кружились в танце буксиры «Павловск», «Сестрорецк» и «Вихревой».
«Петербург – признанная столица водного туризма России в самых разных его проявлениях. Экскурсии по историческому центру на теплоходах, разведенные над Невой мосты, неторопливые прогулки на сап-бордах, стремительные поездки на «Метеорах», речные круизы по маршрутам «Серебряного ожерелья России» – это неотъемлемые составляющие петербургского лета. Возможности водного туризма в Северной столице безграничны, они раскрывают город с самой прекрасной стороны и создают множество причин снова и снова приезжать сюда», – прокомментировал Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Одновременно с официальным началом летнего туристского сезона из центра Петербурга в Петергоф запустили «Метеоры». В первый день спрос на скоростные теплоходы оказался в 2,5 раза выше, чем в начале сезона-2022. В этом году на скоростных теплоходах планируется перевезти на 20% больше пассажиров, чем в прошлом.
Открытие летнего туристского сезона состоялось 29 апреля. Главный туристско-информационный павильон на Дворцовой площади встретил его в обновленном виде – со стильной подсветкой и фотозоной. К работе приступили и сотрудники мобильной информационной службы помощи туристам. На следующий день была возобновлена новая музыкальная традиция Северной столицы – «Императорский полдень»: каждое воскресенье сразу после полуденного выстрела пушки с Петропавловской крепости распахивается обращенное в сторону Дворцовой площади окно Капеллы, и появившиеся в нем музыканты дают небольшой концерт.
Для тех, кто не смог насладиться величием знаменитых ледоколов северной столицы, в официальном аккаунте фестиваля в соцсети ЯRUS представлен тематический контент: от видеороликов и сюжетов до текстовых статей и фото.