30 тысяч человек побывали на Фестивале ледоколов: команда ЯRUS рассказала, как это было

В общей сложности за три дня проведения фестиваля была собрана аудитория около 30 тысяч человек. Наибольшей популярностью пользовался ледокол «Владивосток», прибывший в Петербург впервые. Попасть на корабли можно было бесплатно – по электронной записи или в порядке живой очереди. Самыми посещаемыми экспозициями стали «Парк Арктика» и «Подвиг челюскинцев». Юных посетителей больше всего увлек мастер-класс по изготовлению и раскраске корабликов.