Эколог Шевчук: Европу накрывает засуха, мор и голод, и остановить это нельзя

Европе угрожает засуха и вызванная ею возрастающая конкуренция за доступ к водным ресурсам, ранее сообщило издание Politico. «Управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему на всём континенте», — говорится в материале. Издание приводит данные исследования TU Graz, согласно которым спутниковые наблюдения подтверждают, что Европа страдает от сильнейшей засухи уже пять лет. Возрастающий дефицит воды может привести и уже приводит к политическим проблемам и конфликтам. Ранее Эммануэль Макрон призвал сократить потребление воды на 10% во всех сферах экономики.