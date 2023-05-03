Эколог Шевчук: Европу накрывает засуха, мор и голод, и остановить это нельзя

Российские экологи и климатологи рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как Запад использует климатическую повестку для достижения геополитических целей.
Европе угрожает засуха и вызванная ею возрастающая конкуренция за доступ к водным ресурсам, ранее сообщило издание Politico. «Управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему на всём континенте», — говорится в материале. Издание приводит данные исследования TU Graz, согласно которым спутниковые наблюдения подтверждают, что Европа страдает от сильнейшей засухи уже пять лет. Возрастающий дефицит воды может привести и уже приводит к политическим проблемам и конфликтам. Ранее Эммануэль Макрон призвал сократить потребление воды на 10% во всех сферах экономики.
Эколог, председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» Юрий Шевчук считает осушение Европы закономерным процессом. По его словам, Европа переживает очередной период, когда количество выпадающих осадков сокращается, и здесь наступает засуха. Это происходит раз в полторы тысячи лет, и мы стали свидетелями начала этого периода, отметил он.
«Все, что сейчас происходит, происходило уже неоднократно в истории человечества. Последний раз это было полторы тысячи лет тому назад, когда было великое переселение народов. Началось тогда все из-за засухи в Центральной Азии, кочевые народы двинулись и уничтожили цивилизации Китая, Индии и Европы. Но до кочевников в Европе появились крысы и чумные бактерии, которые вызвали юстинианову чуму. Это был период войн, неурожаев, эпидемий, и продолжалось это все около 300 лет», — рассказал Юрий Шевчук.
Оборотной стороной засух эколог считает наводнения. По его словам, если в одних районах начались засухи, то в других неминуемо увеличится количество выпадающих осадков. И мы уже можем это наблюдать: например, в Нью-Йорке недавний дождь выдал месячную норму — 130 миллиметров. Обильные осадки приводят к тем же проблемам в сельском хозяйстве, что и засуха: вода смывает почву и уничтожает посевы.
Человечество, считает эколог, должно готовиться к природным катаклизмам, чтобы быть в состоянии обеспечивать себя продуктами питания. Европейцам и жителям южных регионов России эколог советует переходить к закрытому земледелию, чтобы не зависеть от капризов природы.
«Надо делать капельное орошение, потому что воды будет не хватать. Тем, кто находится в зоне опасности ливневых осадков, которые смывают все на своем пути, нужно принимать меры по быстрому отведению воды», — рекомендует Юрий Шевчук.
Проблема подтоплений после дождей, по словам спикера, актуальна для Северо-Запада РФ. В связи с этим он считает необходимым организовать в населенных пунктах качественное водоотведение, в том числе, построить ливневую канализацию в тех городах Ленобласти, где ее нет.
Сопутствующей подтоплению проблемой эколог считает загрязнение водоемов смываемыми грунтами, удобрениями и канализационными стоками. Эта опасность, по его словам, может угрожать Ладожскому озеру. По мнению эксперта, чтобы сохранить воды озера пригодными для питья, региональным властям необходимо ужесточить контроль за сливом неочищенных стоков в реки, впадающие в озеро, а также реконструировать очистные сооружения.
«Они у нас находятся в плохом состоянии, а в некоторых местах их просто нет», — отметил Юрий Шевчук.
Он считает, что несмотря на все реформы, в Санкт-Петербурге и области до сих пор не решена должным образом проблема утилизации твердых бытовых отходов. По его мнению, вместо того, чтобы захоранивать мусор на полигонах, его необходимо перерабатывать, чтобы получать из него энергию.
Эколог считает, что изменения климата произойдут во всем мире, и они вызовут большие проблемы с производством продовольствия. Если не быть готовым к этому, то человеческую цивилизацию ждет та же катастрофа, которая привела к вымиранию 9/10 населения планеты полторы тысячи лет назад, отметил он.
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик РАН Владимир Семенов не считает катастрофический сценарий развития цивилизации актуальным для человечества и Европы, в частности, в ближайшие несколько десятилетий. По его словам, климатические изменения на планете действительно происходят, но они не такие, чтобы привести к осушению, например, крупных европейских рек.
«Катастрофического дефицита воды на горизонте ближайших десятилетий не просматривается, поэтому я бы не стал обсуждать это в ключе каких-то катастрофических сценариев. Да, будут проблемы, но они все решаемы, тем более, что подземные воды всегда есть. Ну, вода будет стоить дороже, но, я думаю, европейцы с этим справятся», — заявил Владимир Семенов.
Страдать от засухи, по словам эксперта, в основном будут южные и западные страны Евросоюза. В то же время северные страны ЕС будут чувствовать себя вполне комфортно, отметил он. То же самое касается и России. Причем происходящие изменения на руку России. По словам спикера, увеличение количества осадков в северных широтах приведет к росту стока северных рек.
«Это ресурс уникальной пресной воды, которая в ближайшем будущем действительно будет в большом дефиците в южных регионах, в Восточной и Юго-восточной Азии. Россия будет обладать этим ресурсом, и его будет становиться все больше и больше», — отметил Владимир Семенов.
Ученый считает, что проблему засухи в Европе, к сожалению, опять хотят использовать в политических целях. По его словам, пример Греты Тунберг наглядно продемонстрировал, как Запад пытается использовать для достижения своих политических, экономических и геополитических целей так называемое антропогенное воздействие. С процессами, вызванными потеплением климата, по его словам, происходит то же самое.