Ученые из Университета Саскачевана нашли гены молодости в круглых червях

Специалисты провели эксперимент на нематодах и выяснили, блокировка каких из 20 тыс. генов делала беспозвоночных более уязвимыми. Оказалось, что от двух из них — CCF-1 и PAL-1 — зависела продолжительность жизни червей. После инактивации этих генов нематоды прожили вдвое меньше и стали более уязвимыми к стрессам, пишет Planet Today.