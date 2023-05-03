Ученые из Университета Саскачевана нашли гены молодости в круглых червях

Сразу два гена молодости найдены при изучении круглых червей. Их обнаружили исследователи из Университета Саскачевана.
Специалисты провели эксперимент на нематодах и выяснили, блокировка каких из 20 тыс. генов делала беспозвоночных более уязвимыми. Оказалось, что от двух из них — CCF-1 и PAL-1 — зависела продолжительность жизни червей. После инактивации этих генов нематоды прожили вдвое меньше и стали более уязвимыми к стрессам, пишет Planet Today.
Эквиваленты CCF-1 и PAL-1 есть и у людей, добавили ученые. У человека эти гены называются CNOT7 и Cdx2. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.
Анализ образцов с вершины потухшего вулкана ранее показал, что устойчивые бактерии способны преодолевать значительные расстояния. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science of The Total Environment.