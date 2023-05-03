Шесть похожих на взрывное устройство предметов нашли у ЛЭП в Ленобласти

При осмотре территории на ЛЭП в Ленинградской области были обнаружены шесть предметов, которые были похожи на взрывные устройства. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
Сообщается, что предметы были найдены в районе деревни Ковшово в Гатчинском районе. На место сразу выехали сотрудники ФСБ, полиции и прокуратуры.
«Проводятся мероприятия по проверке информации о возможной угрозе террористического акта», — говорится в сообщении.
Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов призвал выстроить более эффективную систему по выявлению нарушителей законов России в зоне проведения СВО. Он также призвал улучшить работу контрразведки и военной прокуратуры.