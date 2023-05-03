В Петербурге вслед за Москвой запретили полеты беспилотников до 15 мая

В Санкт-Петербурге, как и в столице, полностью запретили запускать беспилотные летательные аппараты в радиусе 150 километров вокруг города. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Известно, что ограничения для всех коммерческих и частных запусков дронов продлятся до 15 мая. В ведомстве объяснили, что воздушное пространство закрыто в целях обеспечения безопасности. В установленный период разрешения на полеты выдаваться не будут.
Напомним, накануне Киев применил два БПЛА для атаки резиденции президента РФ.