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В Петербурге вслед за Москвой запретили полеты беспилотников до 15 мая

Общество
В Петербурге вслед за Москвой запретили полеты беспилотников до 15 мая

В Санкт-Петербурге, как и в столице, полностью запретили запускать беспилотные летательные аппараты в радиусе 150 километров вокруг города. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Известно, что ограничения для всех коммерческих и частных запусков дронов продлятся до 15 мая. В ведомстве объяснили, что воздушное пространство закрыто в целях обеспечения безопасности. В установленный период разрешения на полеты выдаваться не будут.

Напомним, накануне Киев применил два БПЛА для атаки резиденции президента РФ.
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