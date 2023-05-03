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Пассажирский самолет из Стамбула совершил экстренную посадку в сочинском аэропорту

Происшествия
Пассажирский самолет из Стамбула совершил экстренную посадку в сочинском аэропорту

Пассажирский самолет в срочном порядке приземлился в аэропорту города Сочи из-за технических неполадок. Воздушное судно следовало из Стамбула в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал РИА Новости.

Согласно предварительной информации, пилоты обнаружили проблему с наддувом. Последний представляет собой процесс, в ходе которого в кабину закачивают кислород для обеспечения безопасности людей на больших высотах.

В настоящее время экипаж самолета решает, нужно ли выработать залитое в баки топливо перед приземлением. При этом в салоне транспортного средства находятся 44 пассажира. Двое из них — несовершеннолетние.

Ранее сообщалось о пожаре, произошедшем в одном из ангаров в Ленинградской области. Специалисты успели эвакуировать из горящего строения два вертолета.
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