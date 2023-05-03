Визит президента Ирана в Сирию ознаменовался подписанием 15 соглашений о сотрудничестве

Сирийский лидер Башар Асад, в свою очередь, выразил благодарность Исламской Республике Иран за ее позицию и поддержку Дамаска в критически трудные моменты. Он призвал Тегеран сыграть активную роль в установлении прочного мира и безопасности в САР, а также в восстановлении пострадавших от войны районов.