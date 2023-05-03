Визит президента Ирана в Сирию ознаменовался подписанием 15 соглашений о сотрудничестве

Исламская Республика оказала серьезную помощь Дамаску в период активного противостояния террористам.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о неизменной поддержке сирийского правительства и его народа в войне с терроризмом, а также в области разностороннего развития. Он выступил по итогам встречи со своим коллегой Башаром Асадом в Дамаске.
«Вы пережили огромные трудности, и сегодня мы можем сказать, что вы оставили позади трудные времена и сумели победить, несмотря на угрозы и санкции против вас», — заявил он при встрече делегаций двух стран.
Президент Ирана посетил Сирийскую Арабскую Республику (САР) впервые с 2011 года. Он отметил, что братские отношения между двумя странами остаются дружескими на фоне региональных и мировых изменений. На встрече были заключены 15 новых соглашений о сотрудничестве в различных областях.
Сирийский лидер Башар Асад, в свою очередь, выразил благодарность Исламской Республике Иран за ее позицию и поддержку Дамаска в критически трудные моменты. Он призвал Тегеран сыграть активную роль в установлении прочного мира и безопасности в САР, а также в восстановлении пострадавших от войны районов.