Ученые из России открыли четыре новых вида съедобных водорослей

В беседе с изданием «Газета.Ru», представители Минобрнауки поделились деталями. Все образцы принадлежат роду Devalerea. В них содержится большое количество биологически активных веществ. Также они являются источником лектина. Таким образом, растения можно использовать в качестве еды для людей и моллюсков. Новые знания о водорослях позволяют расширить представления о распространении образцов, а также об их экологических предпочтениях и необходимых для размножения условиях.