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Ученые из России открыли четыре новых вида съедобных водорослей

Общество
Ученые из России открыли четыре новых вида съедобных водорослей

Российские исследователи нашли четыре новых вида съедобных водорослей. Все они растут в Охотском море и северо-западной части Тихого океана.

В беседе с изданием «Газета.Ru», представители Минобрнауки поделились деталями. Все образцы принадлежат роду Devalerea. В них содержится большое количество биологически активных веществ. Также они являются источником лектина. Таким образом, растения можно использовать в качестве еды для людей и моллюсков. Новые знания о водорослях позволяют расширить представления о распространении образцов, а также об их экологических предпочтениях и необходимых для размножения условиях.

Ранее стало известно о новом открытии канадских ученых. Выяснилось, что бактерии могут перемещаться на большие расстояния. На данный момент исследователи не знают, насколько опасными могут оказаться результаты их трудов.
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