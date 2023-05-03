Природный пожар под Тюменью добрался до дачных домов

На месте возгорания работали девять единиц специальной техники и 15 человек личного состава пожарно-спасательного отряда МЧС РФ. Также в устранении пожара участвовали сотрудники региональной противопожарной службы и лесничества. Распространение огня было остановлено. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливают специалисты.