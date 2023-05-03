Природный пожар под Тюменью добрался до дачных домов

В Тюменском районе природный пожар добрался до дачного поселка. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы регионального управления МЧС России.
Сегодня, 3 мая, около полудня сухая растительность загорелась под Тюменью в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Надежда». Сначала пожар охватил около 15 гектаров травы, а затем огонь повредил два строения, сообщает экспертный информационный канал «УралПолит.RU».
На месте возгорания работали девять единиц специальной техники и 15 человек личного состава пожарно-спасательного отряда МЧС РФ. Также в устранении пожара участвовали сотрудники региональной противопожарной службы и лесничества. Распространение огня было остановлено. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливают специалисты.