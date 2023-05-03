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CNN: США не были предупреждены об атаке БПЛА на Кремль

Политика
CNN: США не были предупреждены об атаке БПЛА на Кремль

Власти США не были предупреждены об атаке беспилотника на Кремль. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что ночью Украина совершила попытку нанесения удара при помощи двух БПЛА по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле. Однако аппараты были ликвидированы.

«Что бы там ни случилось, заранее предупреждения не было», — заявил чиновник США.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев не причастен к атаке БПЛА по Кремлю. Он подчеркнул, что украинские власти направляют свои усилия якобы на освобождение собственных территорий, а не на удары по чужим.
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