CNN: США не были предупреждены об атаке БПЛА на Кремль

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев не причастен к атаке БПЛА по Кремлю. Он подчеркнул, что украинские власти направляют свои усилия якобы на освобождение собственных территорий, а не на удары по чужим.