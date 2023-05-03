Политолог Беше-Головко предположила, почему Зеленский «срочно» отправился на переговоры в Финляндию

Оба эти события вызвали широкий общественный резонанс. С чем связана активность европейских чиновников и их визиты в другие государства? Над ответом на этот вопрос поразмышляла французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко в ходе беседы с корреспондентом ФАН.