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Политолог Беше-Головко предположила, почему Зеленский «срочно» отправился на переговоры в Финляндию

Политика
Политолог Беше-Головко предположила, почему Зеленский «срочно» отправился на переговоры в Финляндию

3 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию с необъявленным визитом для переговоров с лидером страны Саули Ниинисте. При этом, 2 мая бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и действующий глава правительства Германии Олаф Шольц провели встречу в Берлине с экс-президентом США Бараком Обамой.

Политолог Беше-Головко предположила, почему Зеленский «срочно» отправился на переговоры в Финляндию

Оба эти события вызвали широкий общественный резонанс. С чем связана активность европейских чиновников и их визиты в другие государства? Над ответом на этот вопрос поразмышляла французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

«Финляндия недавно вступила в НАТО, теперь для нее пришло время платить по счетам. Поэтому она и должна была стать организатором встречи Зеленского с главами правительств стран Северной Европы по обеспечению военной помощи Украине. В какой мере это связано с гипотетическим украинским "контрнаступлением"? Вполне возможно. Вся Европа должна подчиняться США и обеспечить торжество глобального мира. В любом случае этот конфликт надолго, он изначально был задуман как "война" на уничтожение России либо политическим, либо военным путем. И таким остается», – считает политолог.
Политолог Беше-Головко предположила, почему Зеленский «срочно» отправился на переговоры в Финляндию

Киевский режим в ночь на 3 мая попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Об этом сообщили в администрации президента РФ. Собеседница ФАН предположила, что скорый отъезд Владимира Зеленского из столицы Украины мог быть связан с возможным «ответом» России на «террористическую акцию и покушение президента РФ».

«После попытки Украины нанести удар по Кремлю, некоторые российские политические деятели призвали нанести ответный удар по Киеву и резиденции Зеленского. Уже много раз он оказывался в Польше или еще где-то, когда возникла опасность. Не исключено, что и на этот раз поездка Зеленского в Европу и удар по Кремлю взаимоувязаны между собой, чтобы в момент удара Зеленский мог находиться в безопасном для себя месте», – заключила Беше-Головко.
Политолог Беше-Головко предположила, почему Зеленский «срочно» отправился на переговоры в Финляндию

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что передаст Киеву списанные истребители только после их замены на новые.
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