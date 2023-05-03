Депутат Дьяконова: меры поддержки должны охватывать всех, кто находится в зоне СВО, независимо от их статуса

Дети добровольцев, а также погибших в зоне СВО бойцов получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение депутат Госдумы РФ от Липецкой области Татьяна Дьяконова. Об этом политический деятель рассказала корреспонденту ФАН.
«Верное и очень своевременное решение – предоставить семьям добровольцев, а также погибших в СВО бойцов право на первоочередное зачисление детей в школы и детсады. Я и мои коллеги по Госдуме получали немало обращений на эту тему. Законопроект, который сегодня внесла Рабочая по вопросам СВО во главе с Андреем Турчаком, как раз исправляет эту правовую коллизию. Главная задача сегодня – чтобы система льгот и гарантий охватывала всех, кто сегодня находится на передовой, независимо от их статуса. Напомню, к этому не раз призывал и наш президент», – объяснила Татьяна Дьяконова.
Депутат Госдумы отметила, что законопроект также предусматривает право детей добровольцев на первоочередное зачисление в летние оздоровительные лагеря. Такие меры поддержки будут распространяться в том числе на усыновленных детей.
По мнению Татьяны Дьяконовой, перечень мер поддержки добровольцев СВО должен быть максимально полным. Данное предложение она отправила на рассмотрение коллегам по фракции.
«Подготовила предложение о том, чтобы предоставить семьям добровольцев возможность оформления соцконтрактов без учета доходов главы семьи. Такое право сейчас есть только у мобилизованных. Все: и добровольцы, и те, кто проходит службу по контракту, и те, кто пришел на военную службу в рамках мобилизации – равны, они одинаково выполняют свой долг перед Родиной. Не имеет значения, как они оказались на передовой. Считаю, что будет справедливым предоставить всем участникам СВО равные социальные гарантии и меры поддержки», – рассказала депутат.
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