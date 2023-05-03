Депутат Дьяконова: меры поддержки должны охватывать всех, кто находится в зоне СВО, независимо от их статуса

Дети добровольцев, а также погибших в зоне СВО бойцов получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение депутат Госдумы РФ от Липецкой области Татьяна Дьяконова. Об этом политический деятель рассказала корреспонденту ФАН.