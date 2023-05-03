В Курганской области эвакуируют жителей из-за ландшафтного пожара

Авиационное подразделение МЧС России работает в Курганской области, к защите села Озерное от пожара привлечены 120 человек и 23 единицы техники. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Был подготовлен пункт временного размещения местных жителей, сейчас проводится их эвакуация. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание на ландшафте населенного пункта.
В ликвидации пожара задействованы: вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. Они уже совершили 19 сбросов воды общим объемом 69 тонн. Также участвуют 120 человек личного состава. Тяжелой техникой проводится опашка населенного пункта.
Ранее крупный пожар произошел в поселке Твердыш. Из-за ветра и сухой травы огонь распространился с горящего дома на соседние здания.