Reuters: Белый дом даст оценку сведениям об атаке украинских беспилотников на Кремль

Ранее пресс-служба президента России заявила, что в ночь на 3 мая два вражеских беспилотника приблизились к резиденции главы государства. Один из аппаратов подлетел к куполу Сенатского дворца, однако сработавшая защита успешно отбила атаку. В настоящее время Вашингтон изучает полученные сведения, чтобы впоследствии дать свою оценку произошедшему.