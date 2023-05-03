Reuters: Белый дом даст оценку сведениям об атаке украинских беспилотников на Кремль

Власти Соединенных Штатов проводят проверку сообщений, касающихся попытки украинских дронов атаковать Кремль. Соответствующую информацию предоставило агентство Reuters, сославшись на анонимного американского чиновника.
Ранее пресс-служба президента России заявила, что в ночь на 3 мая два вражеских беспилотника приблизились к резиденции главы государства. Один из аппаратов подлетел к куполу Сенатского дворца, однако сработавшая защита успешно отбила атаку. В настоящее время Вашингтон изучает полученные сведения, чтобы впоследствии дать свою оценку произошедшему.
При этом стало известно, что российский лидер Владимир Путин не пострадал в результате инцидента. Также ситуацию прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, расценив атаку как спланированную террористическую акцию.