Население Карелии имеет тенденцию к сокращению

Около 50% населения региона проживает в Петрозаводске – 235 000 человек, далее следуют Кондопожский и Сегежский районы, в которых живет по 31 000 человек. Наименьшая численность населения в Лоухском, Муезерском и Калевальском районах, общее число обитателей здесь находится в пределах 25 000 человек, добавили в Карелиястате.