Население Карелии имеет тенденцию к сокращению

Численность населения Карелии за 2022 год уменьшилась на 4500 человек. Впервые число жителей республики стало менее 530 000 человек. Об этом сообщили в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия.
Как пишет сетевое издание «Губерния», по данным статистики, в республике на начало текущего года проживает 527 009 человек. Большая часть жителей – 79,7%, обитает в городах, остальные 20% живут в сельской местности, рассказали в ведомстве.
По мнению экспертов, сокращение численности главным образом связано с естественной убылью, которая достигла 5300 человек. Частично возместить потери Карелии помогает миграционный прирост: в регион переехало на ПМЖ 800 граждан.
Около 50% населения региона проживает в Петрозаводске – 235 000 человек, далее следуют Кондопожский и Сегежский районы, в которых живет по 31 000 человек. Наименьшая численность населения в Лоухском, Муезерском и Калевальском районах, общее число обитателей здесь находится в пределах 25 000 человек, добавили в Карелиястате.