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«Классическая дезинформация»: Захарова о сообщениях ВС Дании об участии российского корабля в подрыве «СП»

Политика
«Классическая дезинформация»: Захарова о сообщениях ВС Дании об участии российского корабля в подрыве «СП»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала классической дезинформацией сообщения командования ВС Дании о том, что за четыре дня до взрывов на «Северных потоках» на месте находился российский корабль.

«Классическая дезинформация», — подчеркнула Захарова.

Дипломат обратила внимание, что ВС Дании не стало публиковать снимки из-за их «чувствительного» характера. Представитель МИД РФ отметила, что информация общедоступна, однако странно, что ни журналисты, ни ВМС государства ей не обладают.

Захарова указала, что в период с 19 по 24 сентября 2022 года Балтийский флот отрабатывал практические действия на морских полигонах Балтийского моря. Мероприятия проводились в рамках планового учения, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Швеции требует открытого расследования взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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