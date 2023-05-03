«Классическая дезинформация»: Захарова о сообщениях ВС Дании об участии российского корабля в подрыве «СП»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала классической дезинформацией сообщения командования ВС Дании о том, что за четыре дня до взрывов на «Северных потоках» на месте находился российский корабль.
«Классическая дезинформация», — подчеркнула Захарова.
Дипломат обратила внимание, что ВС Дании не стало публиковать снимки из-за их «чувствительного» характера. Представитель МИД РФ отметила, что информация общедоступна, однако странно, что ни журналисты, ни ВМС государства ей не обладают.
Захарова указала, что в период с 19 по 24 сентября 2022 года Балтийский флот отрабатывал практические действия на морских полигонах Балтийского моря. Мероприятия проводились в рамках планового учения, подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что российское посольство в Швеции требует открытого расследования взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».