Лямблиоз, гастроэнтерит и дизентерия: чем опасно купание в закрытых прудах и почему нельзя пить воду из ручьев и рек

Как он объяснил, часть людей от большинства вышеперечисленных недугов выздоравливает без лекарств, самостоятельно за 1–3 дня. Для этого надо лишь соблюдать ряд нехитрых рекомендаций. Поскольку больной зачастую теряет много жидкости и соли, для восполнения потерь нужно регулярно пить и есть маленькими порциями. При этом питание должно быть легким, но в то же время достаточно калорийным. Подойдут отварной картофель, лапша, вареный рис, пшеничная крупа и овсянка с небольшим количеством соли. Пить можно разбавленные натуральные соки или самостоятельно приготовленный раствор, в который на литр воды добавляются две ложки сахара, ложка соли и ложка соды.