Лямблиоз, гастроэнтерит и дизентерия: чем опасно купание в закрытых прудах и почему нельзя пить воду из ручьев и рек

С приходом тепла начинается активный загородный отдых. Однако, чтобы пикник на природе и купание в водоемах не обернулись проблемами со здоровьем, стоит соблюдать правила безопасности.
Утолить жажду на природе, испив воды из, казалось бы, чистого ручья или источника — плохая идея, предупредил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Максимов. Как он объяснил корреспонденту ФАН, любой естественный водоем представляет потенциальную угрозу из-за нахождения в нем возбудителей инфекционных заболеваний.
По словам специалиста, наиболее опасным является употребление воды из открытых водоемов со стоячей водой, например, прудов, а также «цветущих» водоемов и тех, где плавает большое количество людей. При этом он отметил, что человек «цепляет заразу» не только при намеренном употреблении воды, зачастую бактерии и паразиты попадают внутрь организма при купании, случайно.
«Наиболее часто при употреблении воды из инфицированного водоема развиваются заболевания органов пищеварительной системы: гастроэнтерит, шигеллез, колиэнтерит, амебная дизентерия, лямблиоз. Как правило, они протекают остро, со схожими симптомами. Примерно через 12–48–36 часов после проглатывания инфицированной воды у человека пропадает аппетит, возникают тошнота, рвота, боль в животе и понос, возможна головная и мышечная боль, подъем температуры», — перечислил симптомы медик.
Как он объяснил, часть людей от большинства вышеперечисленных недугов выздоравливает без лекарств, самостоятельно за 1–3 дня. Для этого надо лишь соблюдать ряд нехитрых рекомендаций. Поскольку больной зачастую теряет много жидкости и соли, для восполнения потерь нужно регулярно пить и есть маленькими порциями. При этом питание должно быть легким, но в то же время достаточно калорийным. Подойдут отварной картофель, лапша, вареный рис, пшеничная крупа и овсянка с небольшим количеством соли. Пить можно разбавленные натуральные соки или самостоятельно приготовленный раствор, в который на литр воды добавляются две ложки сахара, ложка соли и ложка соды.
Однако, если симптомы заболевания спустя 3-4 дня не проходит, необходимо обратиться в медицинское учреждение, добавил он.
«Если за 3–4 дня рвота и понос не прошли, обратитесь за помощью к врачу! Он поставит точный диагноз и назначит медикаментозное лечение. Но если с похожими симптомами столкнулись беременные, дети 1–3 лет и люди старше 65 лет, к врачу необходимо обратиться немедленно! Никакие лекарственные препараты «для профилактики» болезни, до появления симптомов, пить не рекомендую. Все вышеназванные заболевания разной природы, среди них есть и вирусные, и бактериальные, и, не угадав с лекарством, можно лишь усугубить свое состояние», — предупредил Максимов.
Чтобы избежать заражения бактериями и паразитами, специалист рекомендовал избегать купания в водоемах со стоячей водой. По его словам, безопаснее искупаться в речке или озере с проточной водой. А самые безопасные места для водного отдыха — это общественные бассейны, уверен он. В них вода хлорируется, и болезнетворные микроорганизмы утрачивают способность инфицировать людей.
Отдельным пунктом стоит забор воды для утоления жажды или приготовления пищи на костре из естественных источников. Для питья лучше использовать родники, проверенные Роспотребнадзором. Как правило, они указаны на сайте регионального отделения службы. Если же таких заведомо безопасных источников поблизости нет, то набранную в реке или ручье воду лучше хорошо прокипятить.
Также доктор медицинских наук посоветовал заранее сделать профилактическую прививку, а детей до двух лет вакцинировать от ротавируса, если уже запланирован отпуск в регионы с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по шигеллезу, гепатиту А.
Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал основные правила мытья овощей и фруктов перед их готовкой и употреблением. Как отметил специалист в беседе с RT, достаточно сначала тщательно помыть с мылом руки, а потом ополоснуть продукты под проточной водой в течение 5-10 секунд. По его словам, очищать нужно все продукты, которые можно готовить или подавать сырым: овощи, фрукты, ягоды, а также орехи. Речь идет и о бананах, киви и апельсинах, которые имею кожуру, поскольку при транспортировке на ней собирается грязь, которая через руки попадет на мякоть.