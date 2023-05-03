Аналитик Алексей Кочетков назвал причины, по которым украинских детей продают в Европу

Детей из детских домов Украины продают в Европу, чтобы на них зарабатывать, рассказала российским СМИ польская правозащитница Иоанна Пахвицевич. Как заявил в беседе с корреспондентом ФАН российский политолог Алексей Кочетков, в нынешней развращенной Европе украинский «живой товар» действительно крайне востребован.
Правозащитница Пахвицевич рассказала, что занимается этой темой давно. С самого начала военной спецоперации РФ она уже знала, что такие ситуации будут, и что их периодичность прогрессирует.
«Мне уже июне 2022-го попали в руки документы о продаже целого детского дома, располагавшегося в деревне неподалеку от Мариуполя. Всех 85 детей из этого детского дома продали Испании», — рассказала Пахвицевич.
По словам правозащитницы, это лишь очередное доказательство, что продажа детей в Евросоюзе процветает. Она также объяснила, что в Европе и Великобритании разработана специальная система, позволяющая забрать ребенка из семьи под прикрытием принципа «защиты прав детей». Речь идет о ювенальной юстиции, указала Пахвицевич.
«Сначала они забирают детей из семей, а потом начинается весь процесс, как и кто деньги получает. Адвокаты, социальные службы, которые забирают детей — все они получают деньги за то, что заботятся об этих детях. Так это и работает», — пояснила правозащитница.
Она указала, что эта преступная схема охватила, в том числе, и детей украинских беженцев.
Как сообщил в беседе с ФАН российский политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков, эта тема наверняка не получит никакого резонанса в европейских СМИ.
«Честно говоря, подобная новость мало кого может удивить. Торговля людьми процветает на Украине практически все годы ее независимости. Еще во времена правления Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко было множество скандалов, связанных с этой темой. Можно сказать, что подобные скандалы не заканчивались на Украине никогда, — напомнил аналитик. — На тему того, что на Украине торговля женщинами поставлена с 1990-х на широкую ногу, даже снимали художественные фильмы на Западе. А про то, что с 2014-го в этой стране развернулась торговля человеческими органами, много писали и местные, и западные СМИ».
Что касается детей, то ими на Украине торговали, торгуют и будут торговать до тех пор, пока эта территория не перейдет под полный контроль России, считает он.
«Европейцы не поднимали шумиху по этому поводу по простой причине — ведь они, в первую очередь, являются потребителями этого «живого товара». Во-вторых, это огромные деньги, этот «теневой рынок» оценивается в сотни миллионов долларов ежегодно. В-третьих, любой негатив против Украины, в понимании европейцев, играет на руку России, — перечислил аналитик. — Они-то понимают, что ведут с нами прокси-войну, и руководствуются военной психологией. Поэтому никакая «страшная правда» сейчас в Европе никого не интересует. Их интересует только политическая и экономическая целесообразность».
По мнению Кочеткова, европейцам сейчас совершенно нецелесообразно говорить на такие темы, как торговля детьми.
«В том числе, и по причине того, что там существует целая индустрия по торговле живым человеческим товаром. И не только живым, но и теми же самыми человеческими органами. Поэтому никакой шумихи в прессе, никаких громких разоблачений не последует, — уверен политолог. — Дело в том, что европейская цивилизация всегда строилась по принципу двойных стандартов: «Друзьям — все, врагам — или ничего, или видимость закона».
Что касается того, зачем именно европейцам требуются украинские дети, то это — очень многослойная проблема, отметил Кочетков.
«Все зависит от того, что нужно конкретному европейскому потребителю. Всем прекрасно известно, что педофилия является крайне серьезной проблемой в развращенной Европе. Они и своими местными детьми не брезгуют, и по этому поводу было уже немало судебных процессов в Германии и Голландии. Хорошо известна и любовь европейских католических священников к маленьким мальчикам — об этом не слышал только глухонемой. В Евросоюзе было уже немало процессов над священниками Римской католической церкви, а также других церквей, — сообщил политический эксперт. — Кроме того, в Европе очень много просто бездетных семей, которые с радостью и за большие деньги принимают к себе крепких и здоровых украинских детей. Особенно на фоне того, что они сильно отличаются от вырождающихся европейских детишек. Учитывая все названные причины, становится вполне понятно, почему торговля украинскими детьми — весьма востребованный бизнес в современной Европе».
Напомним, 17 апреля издание Daily Mail сообщило, что жители Великобритании призвали правительство «тщательнее проверять биографии украинских беженцев». Тем временем в Польше и других странах ЕС накопилось острое недовольство из-за огромных трат на переселенцев с Украины. В феврале сообщалось, что некоторых украинских беженцев нещадно эксплуатируют в Британии, заставляя бесплатно работать в обмен на жилье. А некоторые британцы-арендодатели, предложив украинцам жилье по программе «Дома для Украины», загоняли их в кредитную кабалу. Напомним, страны Европы начали размещать у себя украинских беженцев с момента начала Россией военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.