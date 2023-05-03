Аналитик Алексей Кочетков назвал причины, по которым украинских детей продают в Европу

Напомним, 17 апреля издание Daily Mail сообщило, что жители Великобритании призвали правительство «тщательнее проверять биографии украинских беженцев». Тем временем в Польше и других странах ЕС накопилось острое недовольство из-за огромных трат на переселенцев с Украины. В феврале сообщалось, что некоторых украинских беженцев нещадно эксплуатируют в Британии, заставляя бесплатно работать в обмен на жилье. А некоторые британцы-арендодатели, предложив украинцам жилье по программе «Дома для Украины», загоняли их в кредитную кабалу. Напомним, страны Европы начали размещать у себя украинских беженцев с момента начала Россией военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.