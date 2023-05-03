Словакия планирует ужесточить правила для получения украинскими беженцами пособий

Словакия планирует сделать посещение школ детьми беженцев с Украины обязательным условием для получения пособия. Об этом сообщил глава Минобразования страны Ян Горецкий.
Глава ведомства отметил, что много детей находится в стране уже больше года, продолжая проходить дистанционное обучение в украинских школах. Однако Горецкий допускает, что некоторые из них могут потом остаться в стране навсегда.
«Мы хотим связать обязанность посещать школу и возможность предоставления социальных пособий», — сказал министр.
Горецкий отметил, что для принятия данного решения требуется межведомственная работа. Однако Чехия и Польша уже связали посещение школ с выплатой социального пособия.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Восточной Европы начали урезать свои затраты на обеспечение беженцев с Украины. Среди стран, решивших урезать пособия, числятся Словакия, Польша и Чехия, пишет RT.