Сервис «Авито» вызывает все больший интерес злоумышленников в РФ и за рубежом

Ранее стало известно, что завербованные ГУР Украины использовали интернет-сервис для передачи необходимых для терактов и слежки вещей. Информацию об этом предоставили представители ФСБ. Задержанный правоохранителями Сергей Кривошеин рассказал, что площадка была выбрана, так как данный метод исключал прямой контакт между диверсантами. Так злоумышленники меньше всего рисковали «засветиться». Также Кривошеин рассказал и о том, как контактировал с членами законспирированной агентурной группы ГУР Украины. Один из участников формирования — некий Александр Литвиненко поручил Кривошеину приобрести для него несколько GPS-навигаторов через интернет-сервис. К слову, задержанный догадывался о реальном назначении этих «покупок».