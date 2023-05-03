Сервис «Авито» вызывает все больший интерес злоумышленников в РФ и за рубежом

Сервис объявлений «Авито» позволяет своим пользователям покупать, продавать товары и предоставлять услуги гражданам не только родного, но и других регионов. Сами же основатели на официальном портале пишут, что могут совершить отправку в любую точку, гарантируя сохранность посылки и оплату. И, как показала практика, назначение этих товаров не всегда законно. ФАН рассказывает, как «Авито» используется злоумышленниками.
Сегодня в Сети появилась новость о том, что завербованные ГУР Украины люди в Крыму использовали «Авито» для передачи вещей, в последствии используемых для терактов и слежки. Одного из злоумышленников задержали, он объяснил использование площадки тем, что таким образом исключается прямой контакт между членами диверсионных группировок.
Задержанный рассказал и о «рабочем» процессе. Он закупал в магазине GPS-трекеры, затем выкладывал их на площадку, где их выкупал другой агент.
В прошлом году на просторах интернета распространилась некая теория о продаже детей на «Авито». Однако в компании назвали этот факт «вбросом».
Предполагалось, что «торговые отношения» производились при помощи зашифрованных объявлений. Так называемым «кодом» являлись особые объявления с невероятно высокой ценой за игрушки, услуги и прочее. Обозреватели, которые выдвинули данную теорию, отмечали, что адреса владельцев аккаунтов либо несуществующие, либо не соответствуют действительности. А получить ответ от авторов объявлений могут лишь осведомленные.
Новость вызвала резонанс в Сети, представители же компании стояли на своем — «неумелый фейк». Однако «теоретики» даже провели параллель между объявлениями в Самаре и области с объявлением о похищении двух сестер в регионе.
Мошенническая изощренность
Известны случаи незаконной деятельности людей на площадке «Авито». Пожалуй, самый простой и часто используемый метод — создание ажиотажа на тот или иной товар через заведомо заниженную цену. Чаще всего продавец за популярный товар просит залог, который, как можно догадаться, в конечном итоге не возвращается, а сам «торговец» исчезает.
Еще один из излюбленных методов мошенников — запрос данных карты. Здесь схема проста как «три копейки». Покупатель передает все данные — «продавец» и денежные средства исчезают.
В области недвижимости, пожалуй, мошенничество самое неприятное и страшное. Мошенники могут сдать в аренду квартиру одновременно нескольким жильцам. Самый изощренный способ — оформить договор найма без преждевременного осмотра.
Нововведения, которыми в последнее время пестрит «Авито», по мнению владельцев компании, позволят обезопасить пользователей площадки от мошенников. Однако есть пользователи, которые жалуются и на политику сервиса: люди считают, что «Авито» всеми силами пытается не упростить использование ресурса, а «навариться» на простых гражданах. Самым ярким примером этого стало введение видеоподтверждения личностей владельцев аккаунтов в прошлом году.
Помимо «заработка» пользователи сервиса подозревают компанию в незаконном хранении личных данных граждан, а также их продаже.
Более того, пользователи требовали обратить внимание вышестоящих органов на деятельность ресурса.
Стоит также отметить и то, что нашлись и те пользователи, которые указывают на реализацию «запрещенных» товаров на сайте объявлений.
Несмотря на указанные явные отрицательные характеристики сервиса, пользователей «Авито» меньше не становится. Одни покидают площадку, зато появляются новые и, к слову, не всегда эти пользователи являются добросовестными покупателями или продавцами.
Ранее стало известно, что завербованные ГУР Украины использовали интернет-сервис для передачи необходимых для терактов и слежки вещей. Информацию об этом предоставили представители ФСБ. Задержанный правоохранителями Сергей Кривошеин рассказал, что площадка была выбрана, так как данный метод исключал прямой контакт между диверсантами. Так злоумышленники меньше всего рисковали «засветиться». Также Кривошеин рассказал и о том, как контактировал с членами законспирированной агентурной группы ГУР Украины. Один из участников формирования — некий Александр Литвиненко поручил Кривошеину приобрести для него несколько GPS-навигаторов через интернет-сервис. К слову, задержанный догадывался о реальном назначении этих «покупок».
Данная ситуация продемонстрировала необходимость введения дополнительных мер профилактики преступности. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, активность любого человека в интернете не должна быть полностью анонимной. Поэтому парламентарий предложил ввести регистрацию в соцсетях, на маркетплейсах и на других платформах с указанием паспортных данных.
В то же время представители интернет-сервиса «Авито» опровергли использование платформы в целях ГУР Украины. Однако аккаунт задержанного на площадке объявлений был обнаружен. В пресс-службе ресурса заявили, что продолжат расследование по данному факту.