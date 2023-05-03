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Пару задержали в Красносельском районе Петербурга по подозрению в торговле наркотиками

Происшествия
Пару задержали в Красносельском районе Петербурга по подозрению в торговле наркотиками

Петербургские правоохранители взяли под стражу двух жителей Красносельского района. Граждан заподозрили в продаже наркотиков.

Изначально представители властей задержали 24-летнюю девушку, которая имела при себе пакетик с психотропными веществами массой 4,75 грамма. После этого полицейские провели обыски в квартире нарушительницы, расположенной в доме по Красносельскому шоссе.

Во время осмотра представители власти изъяли килограммовую упаковку с неизвестным содержимым. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник».

Правоохранители забрали девушку и ее 32-летнего ухажера в отделение, отправив находку на экспертизу. Специалисты подтвердили, что порошок внутри является наркотиком.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт психотропных веществ в особо крупном размере. Сейчас продолжаются следственные мероприятия, а оба злоумышленника находятся под стражей.

Ранее суд вынес приговор жителю города Владимир, убившего приятеля в ходе потасовки. Мужчину отправили в колонию на восемь лет.
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