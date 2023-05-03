Всегда смотрел со стороны на других и себя: каким был «великий киносказочник СССР» Леонид Нечаев

В конце концов терпение режиссера кончилось, и он пришел с таким запросом к главе «Экрана». Он был удивлен, но его сразу же поставили на «проект» и отправили в Минск — где проходили съемки. Фильм оказался детским и как нельзя лучше отозвался режиссеру: после он уже не брался за взрослые картины. Назывался он «Приключения в городе, которого нет». Именно он считается дебютной работой режиссера.