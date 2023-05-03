Всегда смотрел со стороны на других и себя: каким был «великий киносказочник СССР» Леонид Нечаев

3 мая день рождения праздновал выдающийся режиссер детского кино СССР Леонид Нечаев. В этом году ему могло бы исполниться 84 года. ФАН собрал топ интересных фактов о легенде советского детского кинематографа.
Леонида Нечаева называют «последним великим киносказочником СССР».Он известен прежде всего музыкальными детскими кинофильмами, которые подарили детство не одному поколению жителей страны. Они воспитывали, развивали в человеке юмор и потрясающий музыкальный вкус.
Выдающийся детский режиссер родился 3 мая 1939 года в Москве. Искусством Нечаев заинтересовался с детства, а дальше — буквально дышал своей профессией и называл ее «образом жизни». В кино он проработал более 44 лет и за свой творческий путь успел оставить миру такие детские музыкальные киношедевры как «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Питер Пэн», «Дюймовочка» и другие.
Сначала пытался стать актером
Несмотря на выдающиеся режиссерские работы изначально Нечаев пробовал себя в качестве актера. Он около 6 лет занимался в театральной студии Дворца пионеров, где и «заболел» сценой, а после армии буквально на следующий день поступил на актерский факультет ВГИКа с первого раза.
На истинный путь Нечаева наставил выдающийся кинорежиссер и педагог Сергей Герасимов, чье имя гордо носит ВГИК. Именно он натолкнул молодого человека на мысль о режиссуре.
«Не получится из тебя артиста — ты даже на сцене и на себя, и на других всегда со стороны смотришь. Переводись-ка ты на режиссерский — там на месте будешь», — заметил как-то Герасимов после одной из постановок молодого артиста.
Перевелся Нечаев успешно, и сразу на третий курс. Отучившись в мастерской Якова Сегеля, в 1967 году Нечаев окончил институт по специальности режиссера художественного кино.
Детские кинофильмы как дело всей жизни
Путь к детскому кино был не простым и не единочасным. В самом начале творческого пути выпускника распределили на творческое объединение «Экран», где он изначально занимался документалистикой. Под началом Нечаева вышли документальные кинобиографии о выдающихся певцах: Максиме Михайлове, Ларисе Мондрус, Гелене Великановой и других.
Свое призвание режиссер не выбирал — оно нашло его само, как это бывает с настоящими мастерами искусства. Снимая документальные картины и сотрудничая с «Экраном», Нечаев становился все более недоволен тем, что не работает по специальности: не снимает художественное кино.
В конце концов терпение режиссера кончилось, и он пришел с таким запросом к главе «Экрана». Он был удивлен, но его сразу же поставили на «проект» и отправили в Минск — где проходили съемки. Фильм оказался детским и как нельзя лучше отозвался режиссеру: после он уже не брался за взрослые картины. Назывался он «Приключения в городе, которого нет». Именно он считается дебютной работой режиссера.
Приключения в стране Буратино и Красной шапочки
У каждого зрителя своя любимая картина из детства. Но самыми известными работами режиссера стали двухсерийные детские мюзиклы про Буратино и Красную Шапочку, вышедшие в 1976 и 1977 годах соответственно.
«Приключения Буратино» был представлен зрителям 1 января 1976 года. Всем известный сюжет, звездный актерский состав, невероятная музыка и, конечно, юмор покорили зрителей. Картина считалась культовой, она остается популярной и сегодня.
Мюзикл до сих пор ставится в ведущих театрах, его обожают как маленькие, так и взрослые зрители. Актуальными остаются и известные песни. Ансамбль, Карабас-Барабас, а чего только стоят композиции в исполнении дуэта Лисы Алисы и Кота Базилио.
Премьера музыкального телефильма «Про Красную шапочку» состоялась 31 декабря 1977 года. Фильм описывал приключения знаменитой внучки, которая отправилась путешествовать. Пирожки, бабушка — все как надо. В фильме, конечно, фигурировала и семья волков, которых, впрочем, режиссер наделил особой миссией. Они предстали зрителю более высокоморальными, нежели иные люди.
Режиссер добавил в известную сказку много новых персонажей, призванных освежить и осовременить произведение. С ними в картину добавился и юмор, и определенная новая атмосфера. Вкупе с прекрасным музыкальным рядом все и гениальной игрой актеров это смотрелось увлекательно и вдохновляюще и для молодых, и для взрослых зрителей.
Помимо прочего двухсерийная «Красная шапочка» получила не менее звездный состав, чем у ее предшественника.
Кинокритик и киновед Александр Федоров высоко оценил фильм Нечаева и отмечал в нем «замечательный актёрский ансамбль, забавный сценарий, царство музыкальной стихии, искромётные реплики персонажей», а также «впечатляющий по цветовому решению изобразительный ряд».
За заслуги в области культуры и искусства режиссер получил государственные награды. В 1993 году он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации, а в 2003 Нечаеву присвоили звание народного артиста Российской Федерации.
Переплюнул Максима Дунаевского по количеству жен
Нечаев был женат 9 раз. Это больше, чем у Бари Алибасова, который известен шестью браками, и даже больше, чем у Максима Дунаевского, в жизни которого было 8 браков.
Как отмечал в интервью сам режиссер, его самый длинный брак длился 7 лет, а самый короткий, первый — 2 месяца и неделю. Восьмая жена Ольга была моложе режиссера на 20 лет, а последняя, девятая, Надежда — на 40.
Нечаев имеет 6 детей, из которых 5 дочерей и 1 сын. Самая младшая дочь режиссера родилась в 2007 году, за три года до смерти отца. Ему на тот момент было 67 лет. Также режиссер имеет четверо внуков.
Последний месяц весны — насыщенный на дни рождения. Ранее ФАН писал, что 2 мая родилась великая русская императрица Екатерина II.