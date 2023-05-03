Президент Финляндии Ниинисте заявил, что передаст Киеву списанные истребители только после их замены на новые

По данным местных СМИ, в Хельсинки выдвинули коллеге условие. Государство не получит технику до тех пор, пока Финляндия не получит новые самолеты. Ниинисте обратил внимание на то, что замена истребителей старого образца на F-35 требует значительных ресурсов для такой небольшой страны.