Президент Финляндии Ниинисте заявил, что передаст Киеву списанные истребители только после их замены на новые

Финляндия не сможет поставить Украине истребители Hornet. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
По данным местных СМИ, в Хельсинки выдвинули коллеге условие. Государство не получит технику до тех пор, пока Финляндия не получит новые самолеты. Ниинисте обратил внимание на то, что замена истребителей старого образца на F-35 требует значительных ресурсов для такой небольшой страны.
«Именно поэтому мы не можем отдать Hornet, пока не получим новые самолеты. И, к сожалению, к тому времени Hornet фактически уже будут небоеспособны», — подчеркнул Ниинисте.
Несмотря на подобные заявления, в Киеве уверены в скорой передаче техники. Как сообщает RT, Зеленский прогнозирует отправку нового вооружения после наступательных действий Украины.