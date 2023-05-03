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Московские школьники обвинили священнослужителя в домогательствах

Происшествия
Московские школьники обвинили священнослужителя в домогательствах

Школьники из Москвы обвиняют кафолического священника в сексуаьных домогательствах. Церковнослужитель трогал детей в интимных местах, а также вступал с ними в половую связь за деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, подросток 14 лет поделился с родителями, что 22-летний дьякон кафолической церкви Александр И. приставал к нему во время службы, а также предлагал уединиться и сблизиться. Он обещал заплатить школьнику.

Еще один ребенок жаловался, что священнослужитель пытался изнасиловать его. Дьякон объяснил это тем, что таким способом можно пройти путь просвещения и повыситься в священническом сане.

В настоящий момент Следственный комитет проверяет жалобы подростков. Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК России.

Ранее в Петербурге 62-летний водитель автобуса надругался над малолетней внучкой сожительницы. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
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