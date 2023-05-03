Московские школьники обвинили священнослужителя в домогательствах

Школьники из Москвы обвиняют кафолического священника в сексуаьных домогательствах. Церковнослужитель трогал детей в интимных местах, а также вступал с ними в половую связь за деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, подросток 14 лет поделился с родителями, что 22-летний дьякон кафолической церкви Александр И. приставал к нему во время службы, а также предлагал уединиться и сблизиться. Он обещал заплатить школьнику.
Еще один ребенок жаловался, что священнослужитель пытался изнасиловать его. Дьякон объяснил это тем, что таким способом можно пройти путь просвещения и повыситься в священническом сане.
В настоящий момент Следственный комитет проверяет жалобы подростков. Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК России.
Ранее в Петербурге 62-летний водитель автобуса надругался над малолетней внучкой сожительницы. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.