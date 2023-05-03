ПНЕ Ливии и США обсудили военное сотрудничество между странами

Триполи, 3 мая. Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии обсудило двустороннее военное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, пишут арабские СМИ.
Глава Генерального штаба вооруженных сил в западном регионе генерал-лейтенант Мохаммед аль-Хаддад провел встречу с делегацией Министерства обороны США.
«Во время переговоров стороны обсуждали отношения между ливийской армией и ВС США, а также возможности их развития», — сказано в заявлении ведомства.
Встреча прошла в связи с давлением, оказываемым Вашингтоном на главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара.
Отметим, что срок полномочий ПНЕ во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой давно истек. Парламент страны избрал нового премьер-министра Фатхи Башагу, который сформировал собственный кабинет министров. Однако Турция и некоторые страны Запада продолжают поддерживать ПНЕ и заключать со структурой незаконные сделки ради укрепления собственного влияния в регионе.
Ранее стало известно, что Ирландия планирует направить в Ливию корабль для борьбы с контрабандой оружия в рамках операции IRINI.