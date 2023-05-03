ПНЕ Ливии и США обсудили военное сотрудничество между странами

Отметим, что срок полномочий ПНЕ во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой давно истек. Парламент страны избрал нового премьер-министра Фатхи Башагу, который сформировал собственный кабинет министров. Однако Турция и некоторые страны Запада продолжают поддерживать ПНЕ и заключать со структурой незаконные сделки ради укрепления собственного влияния в регионе.