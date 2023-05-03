Марафон талантов с участием центральноафриканских детей прошел в Русском доме

Банги, 3 мая. Конкурс «Марафон талантов детей мира» прошел на площадке Русского дома в ЦАР.
В нем приняли участие более 20 центральноафриканских и российских детей, которые показали свою поддержку республики и выступили с танцевальными номерами. По мнению организаторов проекта, это продемонстрировало талантливость молодого поколения и его стремление к миру.
Ранее сотрудники Русского дома в ЦАР устроили воскресный праздник для воспитанников Апостольской церкви Combattants 1. Работники учреждения показали ученикам мультфильмы, а после дали им покататься на каруселях.
Позднее воспитанники центральноафриканской воскресной школы в Галабаджи прошли ознакомительную экскурсию в российском культурном центре. В ходе визита мальчики и девочки узнали больше об особенностях народов РФ и посетили игровую площадку на территории ведомства.
Кроме того, сотрудники Русского дома организовали развлекательные мероприятия для детей из мусульманской общины. Представители гуманитарной миссии познакомили их с историей ислама в РФ и дали прокатиться на каруселях.