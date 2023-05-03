Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости массовой вакцинации от кори

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что избежать вспышки заболеваемостью корью в России будет можно после проведения массовой «зачищающей» вакцинации. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».
Гинцбург отметил, что для проведения успешной вакцинации необходимо наладить процесс определения защитных антител у населения. По его словам, вероятность того, что один человек в течение дня может заразить двадцать других, очень велика.
Людей, у которых уровень антител низкий, нужно вакцинировать от кори, считает Гинцбург. Определять этот уровень будут с помощью анализов.
Ученый отметил, что корь у взрослого населения протекает в очень тяжелой форме. Самым страшным ее последствием является иммунодефицит.
Ранее Роспотребнадзор начал расследование после случая подозрения на корь у студента МГУ. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».