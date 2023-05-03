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Главе Финляндии Ниинисте не перевели ответ президента Украины Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО

Политика
Главе Финляндии Ниинисте не перевели ответ президента Украины Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО

Президенту Финляндии Саули Ниинисте не включили перевод ответа его украинского коллеги Владимира Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО. Об этом сообщил сам глава финского государства.

На совместной конференции в Хельсинки лидеру был задан вопрос, каких гарантий безопасности ждет Украина от НАТО. Однако президент Финляндии не услышал ответ Зеленского на него.

«К сожалению, они забыли дать мне перевод. Перевод... Я его не слышал», — заявил Ниинисте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ скоро начнут контрнаступление. Он также уверен, что после этого Киев получит западные самолеты, пишет RT.
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