Накопительную часть пенсии смогут получить наследники: уведомление придет на «Госуслуги»

Далеко не все россияне знают, что накопительная часть пенсии может быть получена наследниками в случае кончины наследодателя. Однако теперь об этом позаботятся Соцфонд и портал «Госуслуги», через который будут рассылать уведомления об остатке суммы, которую можно забрать. В чем особенность нововведения и кого именно оно коснется, рассказали опрошенные ФАН эксперты.
Главный редактор журнала «Новый пенсионер» Елена Шахова считает, что в этом нет ничего удивительного:
«Наследники имеют право получить накопительную часть пенсии. Это предусмотрено законом. И если рассылку уведомлений о ней проводят законно, то это прерогатива территориальных отделов Пенсионного фонда», — высказала свою точку зрения собеседница ФАН.
Однако пока она сама не видела никакой рассылки от «Госуслуг».
Мнение главреда «Нового пенсионера» совпало с высказанным депутатом Госдумы РФ, председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
«Решение было принято исполнительной властью, поэтому сложно сказать, почему выбрали именно “Госуслуги”, но это право Социального фонда. А вообще, накопительная пенсия наследуется по закону. Другое дело, что у многих эта часть пенсии превращается в очень небольшой доход ежемесячный. Да и это касается лиц старше 1967 года рождения. Так что я не вижу ничего плохого в том, что будут информировать наследников, которых это коснется. Своевременная информация — это хорошо. Люди могут забрать накопленную наследодателем сумму, воспользоваться по своему усмотрению», — отметил парламентарий.
А коснется новое правило уведомления либо тех, кто указан в заявлении, поданном при жизни в отделении Социального фонда или в негосударственный пенсионный фонд, где формируются накопления. Либо, в случае его отсутствия, наследники будут определены в соответствии со степенью родства: первая очередь (супруги наследодателя, дети и родители), вторая (братья и сестры, тети и дяди, бабушки, дедушки и внуки) и так далее.
Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев призвал россиян заняться инвестициями задолго до выхода на пенсию.