Накопительную часть пенсии смогут получить наследники: уведомление придет на «Госуслуги»

Далеко не все россияне знают, что накопительная часть пенсии может быть получена наследниками в случае кончины наследодателя. Однако теперь об этом позаботятся Соцфонд и портал «Госуслуги», через который будут рассылать уведомления об остатке суммы, которую можно забрать. В чем особенность нововведения и кого именно оно коснется, рассказали опрошенные ФАН эксперты.