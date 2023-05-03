«Это позор!»: Евгений Петросян объявил войну журналистам после слухов о его «госпитализации»

1 мая в Сети появилась информация о госпитализации российского артиста эстрады, писателя-юмориста Евгения Петросяна. Сообщалось, что его «увезли» в одну из клиник Москвы.
Корреспондент ФАН связался с Евгением Вагановичем с целью подтвердить или опровергнуть публикуемую в СМИ информацию. Артист рассказал, что его самочувствие в полном порядке, а также назвал журналистов, которые распустили слух, «позором страны».
«Я считаю, что журналисты, раздувшие мое плохое состояние, оговорившие мою супругу (Татьяну Брухунову, – прим. ФАН) – это позор, позор страны. Чувствую я себя хорошо, все прекрасно. Никто не имеет права обнародовать анализы, диагнозы, вымышленные они или нет. У нас потерялась ориентация и в этом тоже, понимаете? И так недалеко до беды», – считает Петросян.
Артист также рассказал, что после публикаций в ряде СМИ информации о «госпитализации», ему на телефон ежедневно поступает огромное количество звонков с вопросами. При этом Евгений Петросян приезжал в Боткинскую больницу исключительно на «плановую проверку».
«Безобразно, позор нашего народа, и я буду об этом говорить. Это кошмар. Меня привезли на плановую проверку, каждую секунду звонил телефон, каждую секунду. Ну хорошо добро, если бы выслушали и написали бы правду, но нет надо было все переиначить, оболгать. Это безобразие», – негодует Евгений Петросян.
Ранее Евгений Петросян успокоил поклонников после пропажи из соцсетей. Он сообщил, что его отправили в «теневой бан».