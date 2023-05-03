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На актера Алексея Панина завели уголовное дело за оправдание терроризма

Происшествия
На актера Алексея Панина завели уголовное дело за оправдание терроризма

Актер Алексей Панин стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в оправдании терроризма.

По данным источника издания Лента.ру, артисту грозит наказание в соответствии со второй частью статьи 205.2 УК РФ. Причиной стала публикация, в которой знаменитость порадовалась теракту на Крымском мосту.

В жилье Панина проведены следственные действия. Сам актер уже длительное время не живет по этому адресу. В 2020 году он отправился в Испанию, а в 2022 получил американскую визу. По заявлениям самой звезды, на данный момент он находится в США.

Ранее стало известно о наказании для бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Как сообщает RT, его приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти. Помимо него, другие фигуранты дела также были осуждены — все они публиковали материалы, которые имели деструктивные цели.
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