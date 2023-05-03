Президент Украины Зеленский может отказаться от поездки в Германию из-за обнародования деталей в СМИ

Украинский президент Владимир Зеленский может отменить предстоящую поездку в Берлин. Об этом сообщил немецкий портал t-online, сославшись на источник в Киеве.
Ранее стало известно, что глава государства планирует посетить столицу Германии на следующей неделе. По данным журналистов, политик намерен прибыть в страну 13 мая с рабочим визитом.
Однако тот факт, что эта информация стала достоянием общественности, «сильно расстроил» Зеленского. В связи с этим сама поездка и проведение запланированных в ходе нее мероприятий оказались «под вопросом».
Меж тем украинский лидер заявил, что в скором времени ВСУ перейдут в контрнаступление. Однако после этого Киев надеется получить боевые самолеты от западных партнеров, добавил он.