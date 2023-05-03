Депутат ГД Шхагошев пообещал жесткий ответ Украине за попытку покушения на Владимира Путина

Ответ России на попытку покушения на президента России Владимира Путина будет жестким, а диверсанты и Украина серьезно просчитались. Об этом заявил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев.
Депутат также добавил, что данный инцидент не является красной линией, а стал стоп-сигналом для всей Украины. Он также добавил, что теперь Киев в полной мере узнает, что такое «адекватность по-российски».
«Со стороны России ответ будет достаточно жестким… Украина и диверсионные группы которые замышляли этот теракт очень серьезно просчитались», — заявил Шхагошев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку украинского БПЛА по Кремлю. Он указал, что РФ оставляет за собой право принять ответные меры по данному инциденту, пишет RT.