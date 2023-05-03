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Депутат ГД Шхагошев пообещал жесткий ответ Украине за попытку покушения на Владимира Путина

Политика
Депутат ГД Шхагошев пообещал жесткий ответ Украине за попытку покушения на Владимира Путина

Ответ России на попытку покушения на президента России Владимира Путина будет жестким, а диверсанты и Украина серьезно просчитались. Об этом заявил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев.

Депутат также добавил, что данный инцидент не является красной линией, а стал стоп-сигналом для всей Украины. Он также добавил, что теперь Киев в полной мере узнает, что такое «адекватность по-российски».

«Со стороны России ответ будет достаточно жестким… Украина и диверсионные группы которые замышляли этот теракт очень серьезно просчитались», — заявил Шхагошев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку украинского БПЛА по Кремлю. Он указал, что РФ оставляет за собой право принять ответные меры по данному инциденту, пишет RT.
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