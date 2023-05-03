Владимирца осудили на восемь лет за убийство приятеля

Жителя города Владимир отправили в колонию на восемь лет за убийство товарища. Осужденный обиделся на приятеля за обвинение в трусости в ходе ранее произошедшей драки и ударил его ножом.
Как пишет vlad.aif.ru, днем 13 июля прошлого года пьяные приятели, находясь в микрорайоне Мостострой, поссорились и подрались с двумя местными жителями. Друг осужденного в результате драки пострадал и раскритиковал поведение собутыльника во время столкновения, высказав сомнения на счет его бойцовских качеств и твердости характера.
Мужчина обиделся, взял нож, и, придя домой к товарищу, ударил его ножом в спину. В результате чего тот умер на месте преступления от кровопотери.
В суде фигурант пытался представить все так, будто имел место случай самообороны, однако гособвинение доказало суду несостоятельность этой версии. В итоге Ленинский райсуд приговорил убийцу к восьмилетнему сроку с отбыванием в колонии особого режима.