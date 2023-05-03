Владимирца осудили на восемь лет за убийство приятеля

Как пишет vlad.aif.ru, днем 13 июля прошлого года пьяные приятели, находясь в микрорайоне Мостострой, поссорились и подрались с двумя местными жителями. Друг осужденного в результате драки пострадал и раскритиковал поведение собутыльника во время столкновения, высказав сомнения на счет его бойцовских качеств и твердости характера.