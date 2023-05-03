Обозреватель Элизабет Вос назвала жестом отчаяния поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

По ее словам, шаги Лондона таят в себе риск усиления конфронтации между Западом и Россией. Применение снарядов с обедненным ураном, в свою очередь, станет свидетельством «последнего вздоха отчаяния» режима Владимира Зеленского и попыток Украины заразить территорию, которую, «как известно Киеву, он уже не вернет», говорится в статье на портале Consortium News.