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Обозреватель Элизабет Вос назвала жестом отчаяния поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Армия
Обозреватель Элизабет Вос назвала жестом отчаяния поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2 прокомментировала обозреватель Элизабет Вос. Аналитик объяснила, чем опасно решение Британии передать ВСУ такое оружие.

По ее словам, шаги Лондона таят в себе риск усиления конфронтации между Западом и Россией. Применение снарядов с обедненным ураном, в свою очередь, станет свидетельством «последнего вздоха отчаяния» режима Владимира Зеленского и попыток Украины заразить территорию, которую, «как известно Киеву, он уже не вернет», говорится в статье на портале Consortium News.

В Британии не смогут уйти от ответственности после использования украинской стороной подобных боеприпасов. Так прокомментировали в посольстве РФ заявление замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании страны разместить на своей территории производство снарядов с обедненным ураном. Подробности приводит РИАМО.
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