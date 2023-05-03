Поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2 прокомментировала обозреватель Элизабет Вос. Аналитик объяснила, чем опасно решение Британии передать ВСУ такое оружие.
По ее словам, шаги Лондона таят в себе риск усиления конфронтации между Западом и Россией. Применение снарядов с обедненным ураном, в свою очередь, станет свидетельством «последнего вздоха отчаяния» режима Владимира Зеленского и попыток Украины заразить территорию, которую, «как известно Киеву, он уже не вернет», говорится в статье на портале Consortium News.
В Британии не смогут уйти от ответственности после использования украинской стороной подобных боеприпасов. Так прокомментировали в посольстве РФ заявление замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании страны разместить на своей территории производство снарядов с обедненным ураном. Подробности приводит РИАМО.