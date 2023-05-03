Евросоюз дает еще полмиллиарда евро на снаряды для ВСУ

Страны Евросоюза продолжают переговоры о начале программы совместной закупки боеприпасов для заключения долгосрочных контрактов с поставщиками вооружений, многие из которых находятся за пределами ЕС. В то же время им пока не удалось выработать условия, которые были бы приемлемы для всех участников соглашения.