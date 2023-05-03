Евросоюз дает еще полмиллиарда евро на снаряды для ВСУ

Брюссель, 3 мая. Европейский союз выделит дополнительные 500 миллионов евро на программу закупки боеприпасов для ВСУ. Новые меры нацелены на реализацию планов ЕС по отправке Киеву 1 миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев.
Данное дополнительное финансирование будет обеспечено за счет средств Евросоюза. Ранее Брюссель распорядился выделить на данные цели 2 миллиарда евро, для этого будут использованы средства оборонного бюджета ЕС и Европейского фонда мира. По словам главы европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля, в рамках совместных усилий уже были произведены боеприпасы на сумму более 600 миллионов евро.
«Акт, который мы предлагаем, является беспрецедентным. Он направлен на прямую поддержку за счет средств ЕС наращивания нашей оборонной промышленности для Украины и для нашей собственной безопасности», — сообщил комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
Чиновники Евросоюза неоднократно заявляли о необходимости активизации оборонной промышленности и расширении военного производства, что должно стать драйвером для общеевропейской экономики.
ЕС хочет увеличить поставки снарядов на Украину, чтобы обеспечить контрнаступление ВСУ. Кроме того, европейские государства стремятся создать запасы вооружений, чтобы подготовиться к любому потенциальному конфликту в будущем.
Страны Евросоюза продолжают переговоры о начале программы совместной закупки боеприпасов для заключения долгосрочных контрактов с поставщиками вооружений, многие из которых находятся за пределами ЕС. В то же время им пока не удалось выработать условия, которые были бы приемлемы для всех участников соглашения.