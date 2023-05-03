Блогер Таня Тузова анонсировала мультфильм о себе и балерине Анастасии Волочковой

Певица, актриса, блогер Таня Тузова анонсировала мультфильм, главными героями которого станут сама артистка и балерина Анастасия Волочкова.
Русской Барби, как называют Тузову, не в первой работать в области мультипликации. Первая ее работа — рисованный клип на песню «Девочка с картинки». Это совместный проект, в котором также принял участие Король Гламура Сергей Зверев. К слову, работа была оценена по достоинству на премии Persono 2023, где блогер и рассказала о новом мультфильме.
«Это мультфильм про меня и Анастасию Волочкову. Никто там не садится на шпагат, там все поют и танцуют», — ответила Таня Тузова на вопрос ведущих премии.
Ранее сообщалось, что скандально известная российская балерина Волочкова обратилась в Верховный суд с иском против Большого театра. Танцовщица намерена отсудить 95 миллионов рублей, которые, по ее мнению, ей не доплатили за 18 лет работы на легендарной сцене.