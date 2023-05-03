Блогер Таня Тузова анонсировала мультфильм о себе и балерине Анастасии Волочковой

Русской Барби, как называют Тузову, не в первой работать в области мультипликации. Первая ее работа — рисованный клип на песню «Девочка с картинки». Это совместный проект, в котором также принял участие Король Гламура Сергей Зверев. К слову, работа была оценена по достоинству на премии Persono 2023, где блогер и рассказала о новом мультфильме.