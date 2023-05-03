Евросоюз призвал Израиль не усугублять конфликт с Палестиной после взаимных обстрелов

Обмен ударами традиционно инициируется организацией ХАМАС.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал Израиль прекратить «односторонние меры», которые могут усугубить напряженность с Палестиной.
Члены движения ХАМАС выпустили ракеты из Газы в сторону Израиля после того, как в тюрьме от голодовки умер 45-летний Хадер Аднан, связанный с группировкой «Исламский джихад Палестины» (запрещена в РФ). В ответ танки ЦАХАЛ обстреляли анклав.
«Боррель повторил призыв ЕС к Израилю прекратить односторонние меры, которые могут повысить и без того высокий уровень напряженности и поставить под угрозу саму возможность будущего справедливого и устойчивого мира, основанного на решении о двух государствах», — говорится в сообщении внешнеполитической службы Евросоюза.
Чиновник подтвердил право Израиля на самооборону, однако отметил, что любой ответ на агрессию должен быть соразмерным и «соответствовать международному праву».