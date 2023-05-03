Евросоюз призвал Израиль не усугублять конфликт с Палестиной после взаимных обстрелов

Члены движения ХАМАС выпустили ракеты из Газы в сторону Израиля после того, как в тюрьме от голодовки умер 45-летний Хадер Аднан, связанный с группировкой «Исламский джихад Палестины» (запрещена в РФ). В ответ танки ЦАХАЛ обстреляли анклав.