ФК «ПСЖ» не будет продлевать контракт с нападающим Лионелем Месси

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) не будет продлевать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. О решении ФК сообщает портал L'Equipe.
Известно, что контракт между командой и аргентинским футболистом истекает в июне 2023 года. Ему осталось принять участие в трех матчах за «ПСЖ».
Накануне руководство клуба негативно отреагировало на несогласованную поездку игрока в Саудовскую Аравию во время тренировки команды. Его отстранили на две недели в качестве наказания. Данный конфликт может быть одной из причин завершения сотрудничества.
Ранее появилась информация, что Месси принял предложение испанского клуба «Барселона» о двухлетнем контракте. Об этом сообщает издание All About Argentina со ссылкой на инсайдера Сезара Мерло.