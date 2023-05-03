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Аэростат выявляет нарушителей на автотрассах Самарской области

Общество
Аэростат выявляет нарушителей на автотрассах Самарской области

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области используют воздушный патруль для наведения порядка на региональных автомагистралях.

Аэростат с комплексом высотного наблюдения, который запустили в небо авиаторы региональной Росгвардии, позволяет выявить любое нарушение ПДД на дорогах в Красноярском районе. Воздушное патрулирование сочетается с земным, за который отвечают сотрудники ГИБДД, сообщает «СОВА».

Качественная оптика аэростата позволяет различать и фиксировать любой государственный регистрационный знак машины в любое время суток. Аэростат в режиме онлайн передает изображение с нарушением наземному пункту управления, где сотрудник сохраняет видеосъемку на компьютере и передает ее экипажу ДПС.
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