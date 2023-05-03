Аэростат выявляет нарушителей на автотрассах Самарской области

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области используют воздушный патруль для наведения порядка на региональных автомагистралях.
Аэростат с комплексом высотного наблюдения, который запустили в небо авиаторы региональной Росгвардии, позволяет выявить любое нарушение ПДД на дорогах в Красноярском районе. Воздушное патрулирование сочетается с земным, за который отвечают сотрудники ГИБДД, сообщает «СОВА».
Качественная оптика аэростата позволяет различать и фиксировать любой государственный регистрационный знак машины в любое время суток. Аэростат в режиме онлайн передает изображение с нарушением наземному пункту управления, где сотрудник сохраняет видеосъемку на компьютере и передает ее экипажу ДПС.