Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

SuperJob: метеочувствительные работники имеют меньшие заработки

Общество
SuperJob: метеочувствительные работники имеют меньшие заработки

Солнце располагает к работе больше, чем ненастье, а перемена погоды влияет на работоспособность 37% россиян. Такой результат показал опрос, проведенный аналитиками компании SuperJob.

При этом 48% респондентов не чувствуют никакой связи между погодой и степенью своей мотивированности к выполнению служебных обязанностей, сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность».

22% опрошенных лучше работают в ненастную погоду. Они объясняют это тем, что в пасмурный день не возникает желания встать и пройтись, отвлечься от работы, чтобы погреться на солнышке. Наоборот, им хочется полнее погрузиться в работу.

Наименее чувствительны к погоде сотрудники с высоким уровнем оплаты труда. Среди россиян с доходами менее 30 тысяч рублей метеочувствительными себя считают 45%. А среди тех, кто зарабатывает 80 тысяч рублей и больше, влияние погоды на работоспособность ощущают только 36%.
метеочувствительность опрос работоспособность Погода
Военкоры ФАН