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Сотни подъездов многоквартирных домов отремонтируют в Можайском округе

Общество
Сотни подъездов многоквартирных домов отремонтируют в Можайском округе

Администрация Можайского городского округа запланировала до конца 2023 года осуществить масштабные ремонтные работы жилых подъездов.

Всего намечено отремонтировать почти 250 подъездов жилых домов в многоквартирных жилых домах. Все работы будут осуществлены за счет внебюджетных источников и путем софинансирования бюджетом Московской области, сообщает «Можайск Медиа».

Дело не ограничится только приведением в порядок подъездов в жилых домах Можайска. Также предполагается системное обновление строений в поселках, селах и деревнях, входящих в границы Можайского городского округа.
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