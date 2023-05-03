Сотни подъездов многоквартирных домов отремонтируют в Можайском округе

Администрация Можайского городского округа запланировала до конца 2023 года осуществить масштабные ремонтные работы жилых подъездов.
Всего намечено отремонтировать почти 250 подъездов жилых домов в многоквартирных жилых домах. Все работы будут осуществлены за счет внебюджетных источников и путем софинансирования бюджетом Московской области, сообщает «Можайск Медиа».
Дело не ограничится только приведением в порядок подъездов в жилых домах Можайска. Также предполагается системное обновление строений в поселках, селах и деревнях, входящих в границы Можайского городского округа.