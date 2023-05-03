Власти Нижегородской области расширили меры поддержки медиков

По словам Мелик-Гусейнова, в 2023 году дополнительные меры соцподдержки предусмотрены для работников медучреждений, входящих в государственную систему здравоохранения области, но до сих пор не вошедших в базовую программу ОМС. Речь идет о врачах, медсестрах, младшем медперсонале, работающих в структурных подразделениях ЦРБ. Они получают зарплату из бюджета Нижегородской области, сообщает «Нижегородская правда».