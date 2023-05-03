Замглавы МИД России Богданов обсудил с послом Египта вооруженный конфликт в Судане

Москва, 3 мая. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов встретился с послом Египта Назихом Нагари. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Российской Федерации.