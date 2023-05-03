Замглавы МИД России Богданов обсудил с послом Египта вооруженный конфликт в Судане

Москва, 3 мая. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов встретился с послом Египта Назихом Нагари. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Российской Федерации.
Во время совещания стороны обсудили развитие ситуации в Судане на фоне вооруженных столкновений между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР).
«В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по ключевым аспектам обстановки, складывающейся на Ближнем Востоке и в Северной Африке, с акцентом на положение дел в Хартуме, а также в Сирии и Ливии», — говорится в заявлении ведомства.
На встрече было подтверждено значение продолжения активного политического диалога между Россией и Египтом, включая контакты на различных уровнях.
Ранее замглавы МИД Богданов обсудил обстановку в Судане с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем.