«Росатом» объявил о начале строительства третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Каир, 3 мая. Государственная корпорация «Росатом» объявила о начале застройки третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», пишут арабские СМИ.
«Сегодня, 3 мая, на строительной площадке атомной электростанции Эль-Дабаа в Египте произошла заливка первого бетонного материала на поверхность энергоблока № 3, что привело к переходу на третий, основной этап», — сказано в заявлении российской компании.
«Росатом» объявил о получении лицензии на создание следующего блока АЭС, что является результатом большой работы по подготовке разрешительных документов.
«Мы успешно проходим новые этапы возведения первой атомной электростанции в Египте», — отметил Александр Корчагин, старший вице-президент по управлению проектами «Росатома».
Ранее администрация по ядерному и радиационному регулированию Египта одобрило строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».