Власти Эфиопии завершили переговоры с представителями Армии освобождения Оромо

Ранее власти Эфиопии также провели ряд переговоров с представителями «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Итогом обсуждений стало подписание сторонами соглашения о прекращении огня, которое включает в себя восстановление правопорядка в северном регионе и беспрепятственный доступ местного населения к гуманитарной помощи.