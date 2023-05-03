Власти Эфиопии завершили переговоры с представителями Армии освобождения Оромо

Аддис-Абеба, 3 мая. Правительственные чиновники Эфиопии завершили переговоры с представителями группировки Армия освобождения Оромо (OLA).
В результате диалога стороны пришли к согласию в нескольких второстепенных вопросах и признали необходимость повторной встречи для окончательного урегулирования конфликта. Точные даты дополнительного процесса пока неизвестны.
Ранее власти Эфиопии также провели ряд переговоров с представителями «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Итогом обсуждений стало подписание сторонами соглашения о прекращении огня, которое включает в себя восстановление правопорядка в северном регионе и беспрепятственный доступ местного населения к гуманитарной помощи.
Позднее НФОТ добровольно сдали тяжелое вооружение в рамках мирного договора с правительством республики. Наблюдатели из Африканского союза (АС) подтвердили факт передачи и отметили важность этого шага для полного урегулирования конфликта.
Впоследствии власти Эфиопии восстановили линии электропередач в столице штата Тыграй, что позволило местным телекоммуникационным компаниям возобновить деятельность в регионе. Благодаря действиям чиновников жители получили качественный доступ к сети Интернет и стабильную мобильную связь.