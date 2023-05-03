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Глава МВД РФ Колокольцев провел рабочую встречу с руководителем Республики Саха Николаевым

Политика
Глава МВД РФ Колокольцев провел рабочую встречу с руководителем Республики Саха Николаевым

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о встрече с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и главой Республики Саха Айсеном Николаевым.

Информация размещена на официальном сайте ведомства. По мнению главы МВД, обстановка в субъекте стабильная. Он подчеркнул, что по итогам первого квартала число убийств, разбойных нападений, грабежей и квартирных краж сократилось.

«Уровень преступности в Якутии на протяжении нескольких лет ниже в сравнении с другими субъектами Дальневосточного федерального округа и России в целом», — подчеркнул Колокольцев.

Он уверен, что к позитивным результатам привела реализация муниципальных программ. Министр выразил благодарность главе региона за внимательное отношение и содействие.

Ранее RT сообщали о росте преступности в Восточной Европе. Причиной стало большое количество беженцев. Они стали провозить в государства наркотики нелегально.
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