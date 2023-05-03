Глава МВД РФ Колокольцев провел рабочую встречу с руководителем Республики Саха Николаевым

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о встрече с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и главой Республики Саха Айсеном Николаевым.
Информация размещена на официальном сайте ведомства. По мнению главы МВД, обстановка в субъекте стабильная. Он подчеркнул, что по итогам первого квартала число убийств, разбойных нападений, грабежей и квартирных краж сократилось.
«Уровень преступности в Якутии на протяжении нескольких лет ниже в сравнении с другими субъектами Дальневосточного федерального округа и России в целом», — подчеркнул Колокольцев.
Он уверен, что к позитивным результатам привела реализация муниципальных программ. Министр выразил благодарность главе региона за внимательное отношение и содействие.
Ранее RT сообщали о росте преступности в Восточной Европе. Причиной стало большое количество беженцев. Они стали провозить в государства наркотики нелегально.